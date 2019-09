Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato a Roma Tv al termine della partita vinta per 4-2 contro il Sassuolo: "Sicuramente soddisfatto ma il secondo tempo poteva andare meglio, l’importante è che continuiamo a crescere partita dopo partita. Ci siamo rilassati dopo il 4-0, il mister ci ha detto subito di stare attenti visto anche che il Brescia ha perso vincendo 3-1 ma l’importante è che abbiamo vinto. Dopo il 4-0 devi lasciar andare la palla e la perdevamo troppo, volevamo andare troppo presto in verticale. Il primo tempo però è stato spettacolare, avremmo potuto fare altri gol quindi dobbiamo pensare positivi e continuare così. Sicuramente eravamo anche un po’ stanchi, faceva caldo e siamo reduci dalle partite in nazionale dove molti hanno giocato anche due partite, ci teniamo stretta questa vittoria e speriamo che secondi tempi come questi non si ripetano. Mkhitaryan? Speriamo possa crescere l’intesa, è un giocatore di alto livello. Gli ho detto che aveva segnato due gol contro la Bosnia quindi doveva fare subito bene qui, appena si ambienterà farà grandi cose".