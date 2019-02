Edin Dzeko, centravanti della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Chievo Verona: "È difficile per noi avere una serata tranquilla. Anche oggi, il primo tempo non è stato così tranquillo, ogni tanto smettiamo di giocare, non so perché. Negli ultimi minuti Mirante ci ha salvato, se fanno 2-1... Reazione? Sicuramente, dopo una brutta prestazione come quella di Firenze abbiamo fatto vedere di essere forti e compatti, col Milan è mancato il secondo gol, oggi abbiamo fatto il nostro, vincere in Serie A fuori casa non è facile. La corsa al quarto posto? È sempre così, stanno tutte là con merito. Dobbiamo vincere le nostre partite, sicuramente dobbiamo guardare anche agli altri, ma se non vinciamo quello che fanno gli altri non importa. Freddezza col pubblico? Come i tifosi, anche noi dopo quella partita non siamo contenti, i tifosi sono il nostro dodicesimo giocatore, abbiamo bisogno di loro. Speriamo che già martedì tifino per noi, dobbiamo dare tutto".