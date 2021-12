Chris Smalling domani a Bergamo ci sarà. In attesa di José Mourinho in conferenza stampa prevista per le 16.00, la Roma ha svolto la seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Buone notizie per il tecnico: oggi il difensore inglese si è allenato con il gruppo e sarà titolare contro l'Atalanta.