Dopo una lunga attesa, Bryan Reynolds è sbarcato a Roma, pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. L'esterno destro statunitense, in arrivo dall'FC Dallas per 7,5 milioni di euro, è partito nella tarda serata di ieri da Chicago ed è atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Fiumicino.



Nelle prossime ore, il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla Roma - che lo ha soffiato alla concorrenza della Juventus - nelle prossime ore.