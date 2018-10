Non solo Arsenal e Bayern Monaco. Aumentano le pretendenti per Cengiz Under. Secodo i media turchi a volere l'esterno romanista c'è pure il Barcellona. Il club catalano starebbe seguendo con grande interesse l’esterno della Roma, aspettando il momento giusto per avanzare un’offerta al club. Secondo quanto riportato dai media turchi e inglesi, l’Arsenal sarebbe ancora la principale favorita per assicurarsi le prestazioni del turco per la prossima stagione: nelle prossime settimane – secondo i portali turchi – i Gunners potrebbero presentare al club giallorosso un’offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro.