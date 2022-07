La Roma è al lavoro per regalare a Mourinho una rosa più competitiva ma anche più snella in vista della prossima stagione e, fra le probabili uscite, c'è quella di Justin Kluivert. Stando alle informazioni che circolano, per l'attaccante olandese ci sarebbe un ritorno di fiamma del Nizza - squadra in cui l'ex Ajax ha trascorso gli ultimi mesi in prestito -, con il Fulham che rimane vigile sulla sua situazione dopo le voci degli ultimi giorni e un tentativo del Galatasaray.