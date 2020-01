Tanti gli estimatori in giro per l’Europa per Steven Nzonzi, centrocampista di proprietà della Roma in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riporta il profilo Twitter ufficiale di Téléfoot il centrocampista è seguito anche dall’Olympique Lione di Rudi Garcia come prima alternativa a Rabiot. Monitorano però la situazione sia il West Ham sia l’Everton, che hanno mostrato interesse per il giocatore nel corso delle ultime settimane.