Maxime Gonalons pronto a salutare Roma e la Roma per iniziare una nuova esperienza in Spagna. Il centrocampista francese classe 1989 tra pochissimo partirà in direzione Siviglia per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto con quello che diventerà il suo nuovo club. Intesa raggiunta tra Roma e Siviglia sulla base di un prestito, restano da limare gli ultimi dettagli per capire se sarà con diritto di riscatto o secco. A mercato chiuso in Italia, la società giallorossa cede il francese dopo aver chiuso il colpo N’Zonzi, che si alternerà in mediana con De Rossi. La conferma della partenza di Gonalons è arrivata anche dalle parole di Monchi a Sky Sport, nel pre-partita di Torino-Roma: “Se tutto va bene sarà un prestito secco. Il giocatore sta andando oggi in Spagna e domani farà le visite mediche".