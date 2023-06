I suoi sei mesi con la maglia giallorossa addosso hanno convinto tutti in casa Roma della bontà del suo acquisto e, nonostante il prestito dal Leeds fosse già terminato, il difensore spagnolo Diego Llorente, continuerà a lavorare con José Mourinho anche per la prossima stagione.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, Tiago Pinto ha trovato l'intesa totale con il Leeds per riportare Llorente alla Roma. Stessa formula, in prestito secco, ma stavolta della durata annuale.