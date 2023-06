Dopo gli arrivi di Aouar e Ndicka, la Roma è vicina al terzo acquisto del suo calciomercato. I giallorossi sono infatti vicinissimi all'accordo con il Leeds per il ritorno nella capitale di Diego Llorente. Tiago Pinto ha raggiunto un accordo con il Leeds per far tornare lo spagnolo alla Roma, dove ha giocato in prestito negli ultimi sei mesi. Il difensore dovrebbe tornare nella Capitale, mancano solamente gli ultimi dettagli. Nello specifico, le parti hanno trovato un accordo per un nuovo prestito di Llorente ma si sta ancora discutendo per decidere se inserire o no l'opzione del riscatto nella formula del trasferimento.