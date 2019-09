La Roma ha messo a segno il botto finale dopo un mercato non esaltante. ​Nella notte, infatti, Petrachi ha chiuso per Mkhitaryan, che arriva in prestito secco dall'Arsenal. Il club inglese contribuirà in parte a pagare l'ingaggio del giocatore.



Il trequartista armeno è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle ore 11 per poi sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto da 3,5 milioni più bonus con la sua nuova squadra. Fonseca ha l'esterno richiesto dopo la cessione di El Shaarawy e l'infortunio di Perotti.