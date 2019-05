Conte non arriverà, Petrachi sì. Il dirigente pugliese sembrava la carta per strappare il sì dell’ex ct. Invece arriverà a Roma da solo. Come riportano Il Tempo, La Stampa e La Repubblica, è stato trovato l’accordo con Cairo, che libererà Petrachi a fine campionato. I due si sono incontrati e sono arrivati a un sì che fino a qualche giorno fa non sembrava scontato. Petrachi sarà a Trigoria ufficialmente dal primo luglio, ma ha già cominciato formalmente a prendere contatti per il mercato che farà in giallorosso. In uscita ci sono Dzeko, Manolas e Under, si proverà a piazzare altrove i vari Perotti, Pastore, Fazio e Olsen, a resistere a tutte le offerte in arrivo per Zaniolo rinnovando il suo contratto come quello di El Shaarawy, mentre i nuovi innesti saranno calciatori in media più giovani e di prospettiva.