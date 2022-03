Sciolte le riserve: Mile Svilar ha scelto la Roma. L'estremo difensore di origini serbe ha declinato il corteggiamento di squdre inglesi e portoghesi per rivestire il ruolo di vice Rui Patricio in giallorosso, fra una decina di giorni le visite mediche anche se la Roma non conferma. Il Benfica lo perderà a zero, ma al club di Lisbona verrà comunque garantito un bonus a rendimento e una piccola percentuale sulla futura rivendita. Un affare che sta portando avanti Tiago Pinto, ed è stato proprio l'ex manager della società lusitana a portarlo in Portogallo nel 2017.





MOU STREGATO - Grazie al Benfica, Svilar ha debuttato anche in Champions League, proprio contro Mourinho che all'epoca allenava il Manchester United. Al termine della partita tra Benfica e Red Devils addirittura il portoghese si è complimentato con lui: "Questo ragazzo è un fenomeno". Un acquisto che ha anche la benedizione dello Special One che ne ha seguito l'evoluzione. Anomala la scelta del Benfica di non fare di tutto per rinnovargli il contratto e relegarlo con la squadra B. Ora lo ritroverà a Roma dove guadagnerà circa 1,5 milioni a stagione.