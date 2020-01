Matteo Politano non ha convinto Antonio Conte in questi primi mesi all’Inter. L’ex esterno del Sassuolo è uno dei giocatori “bocciati” dal nuovo allenatore e non è da escludere un addio nelle prossime settimane per tornare a giocare con continuità nella seconda parte di stagione. Oltre al Napoli, che offre Llorente come moneta di scambio, sulle tracce di Politano ci sono la Fiorentina e la Roma. Ai viola interessa da settimane, prima con Montella in panchina e ora con Iachini, che lo ha fatto esplodere a Sassuolo: può essere un innesto di qualità per risalire la classifica nel breve periodo e puntare all’Europa in futuro. La Roma ha iniziato a pensare a Politano di recente e solo a una condizione: che parta uno dei tanti giocatori offensivi che ha a disposizione Paulo Fonseca. Tra i principali indiziati Javier Pastore e soprattutto Cengiz Under, che ha deluso l’allenatore portoghese in questa prima parte di stagione.







LE RICHIESTE - L’Inter è disposta a cedere Politano già nel mercato invernale, ma non vuole fare sconti a nessuno. Il duo Marotta-Ausilio ragionerà su un incasso complessivo di almeno 20 milioni tra prestito e riscatto, ma bisognerà capire quanto i club interessati vorranno investire sull’ex Sassuolo. E sarà fondamentale capire anche la volontà del giocatore, che solo nelle ultime settimane ha iniziato a pensare a un possibile addio all’Inter, visto il poco spazio trovato nel finale del 2019. Tornare a giocare alla corte di Iachini potrebbe essere fondamentale per un suo riscatto, ma vorrebbe dire rinunciare alla possibilità di disputare i sedicesimi di Europa League: valutazioni in corso per Politano. E anche per l’Inter, visto che non è un mistero l’interesse di Marotta e Conte per i due gioielli viola Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Inevitabile che i due club ne parlino in futuro, con il nome di Politano che può fungere da apripista tra Inter e Fiorentina. Con la Roma che osserva attentamente la situazione dell’esterno, pronta a inserirsi…