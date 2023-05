Se Marciniak dirigerà la finalissima di Champions League tra Manchester City e Inter (il polacco lo abbiamo visto all'opera pure in occasione di Napoli-Milan 1-1 ai quarti di finale), toccherà invece all'inglese Anthony Taylor fischiare in occasione di Roma-Siviglia, la gara che decreterà la vincitrice dell'Europa League 22/23 (si gioca il prossimo 31 maggio alle ore 21 a Budapest).



Il 7 giugno invece, a Praga, sarà il turno della Fiorentina con il West Ham per la finale di Conference League: qui è stato l'arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande. Di seguito le designazioni complete.



Roma-Siviglia - 31 maggio ore 21



Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistenti: Gary Beswick and Adam Nunn (both ENG)

Quarto ufficiale: Michael Oliver (ENG)

Assistente di riserva: Stuart Burt (ENG)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

Assistente VAR: Christopher Kavanagh (ENG)

Supporto VAR: Bastian Dankert (GER)



Fiorentina-West Ham - 7 giugno ore 21



Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistenti: Pau Cebrián Devis and Guadalupe Porras Ayuso (both ESP)

Quarto ufficiale: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistente di riserva: Diego Barbero Sevilla (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Assistente VAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

Supporto VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)