Lunedì aveva chiesto 3-4 giorni di tempo. Chris Smalling conferma di essere un uomo di parola e da ieri non si allena più con il Manchester United. A Trigoria attendono una risposta definitiva dal Manchester United che dovrebbe arrivare oggi. L'offerta, recapitata nelle ultime ore, è di 10 milioni più bonus fino ad arrivare a 12 milioni. A quel punto Smalling si imbarcherà per la capitale per mettersi a disposizione di Fonseca già per l'esordio a Verona del 19 settembre.