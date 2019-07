La Roma al lavoro, su più tavoli. Gonzalo Higuain resta il primo, complicato, obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Alle spalle dell’argentino, si fa largo con forza la candidatura di Mariano Diaz.



CONTATTI AVVIATI - Petrachi attende impaziente una risposta dal Pipita, malcelato sogno di mezza estate. Con l’alternativa, di lusso, già designata. Si tratta di Mariano Diaz, attaccante classe ’93 del Real Madrid, 22 presenze e 4 reti nell'ultima stagione. Seguito da settimane, tanto che un incontro tra il ds giallorosso e i rappresentati dell'agenzia You First Sports (che cura gli interessi dell’attaccante) c’è già stato, in Spagna -a Premià de Mar - a inizio luglio. Contatto informale, una richiesta di informazioni, poco più. I costi della (possibile) operazione sono alti: Mariano guadagna 6,5 milioni di euro a stagione, oltre al conguaglio da depositare al Real per il cartellino.



SCARICATO - Un assist alle ambizioni dei giallorossi è arrivato da Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos. Pochi giorni fa, interrogato sul futuro della punta, Zizou ha liquidato così la questione: “Non ho nessun piano per Mariano”. La Roma monitora la situazione, attenta a non farsi sfuggire una potenziale occasione. Se ne riparlerà tra 10/15 giorni, dopo la prima settimana di agosto, quando saranno arrivate importanti risposte e diversi scenari saranno così più chiari. Il Real Madrid comunicherà se intende lasciare andare - e a quale costo - o meno il 25enne spagnolo naturalizzato dominicano, la Roma potrà valutare se affondare il colpo dopo aver ricevuto, si presume, una risposta definitiva da Higuain e, contestualmente, aver definito il futuro di Edin Dzeko, la cui permanenza, per ragioni numeriche ed economiche, escluderebbe l’arrivo di Mariano.



