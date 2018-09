Il Presidente James Pallotta e l’#ASRoma partecipano al cordoglio di tutta la famiglia romanista per la scomparsa di Maria Sensi e si uniscono al dolore dei suoi cari pic.twitter.com/uG4Vevx3ln — AS Roma (@OfficialASRoma) 14 settembre 2018

Porterò sempre nel cuore il ricordo di una grande donna come Maria. Un pensiero speciale a tutta la famiglia Sensi. — Francesco Totti (@Totti) 14 settembre 2018

Lutto nel mondo. Questa sera, infatti,, vedova dello storico ex presidente Franco e madre di Rosella. A dare il triste annuncio è stata proprio la figlia, con un messaggio pubblicato sul suo account Facebook: "". La donna, che aveva 75 anni, era malata da tempo e si è spenta al policlinico GemelliLa Roma ha affidato a Twitter il suo messaggio per la scomparsa della vedova Sensi: "- si legge -per la scomparsa di Maria Sensi e si uniscono al dolore dei suoi cari".Anche Francesco Totti ha voluto ricordare Maria Sensi: ". Un pensiero speciale a tutta la famiglia Sensi".