Roma e Napoli stanno seguendo e trattando per un possibile acquisto a parametro zero, Noussair Mazraoui in scadenza con l'Ajax. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf in Olanda, non c'è il Milan fra i club interessati, bensì c'è il Barcellona che ha avuto contatti diretti con il suo agente, Mino Raiola, negli ultimi giorni ed è vicino a chiudere.