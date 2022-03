Alla caccia di giovani talenti. Dopo aver chiuso per Svilar, il secondo portiere serbo che arriverà a zero dal Benfica, potrebbe essere a breve il turno del 21enne Sergino Dest. Di passaporto Usa ma nato e cresciuto (anche calcisticamente) in Olanda tra Almere e Amsterdam. Proprio all’Ajax si è messo in mostra tanto da convincere il Barcellona ad investire 25 milioni su di lui. Le sue prestazioni in Spagna però non sono state all’altezza, così a fine anno le strade potrebbero dividersi. La Roma ha chiesto di lui ricevendo un’apertura. Ci vogliono 14 milioni, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Dest avrebbe dato il gradimento al trasferimento in Italia a patto che sulla panchina resti Mourinho. Il terzino americano piace anche al Monaco e si giocherebbe il posto con Karsdorp che non sempre ha convinto in questa stagione. L’alternativa resta Dalot. In caso di mancato rinnovo con il Manchester United il suo prezzo si abbasserebbe sui 12 milioni.