La Roma punta forte su Pedro, e vuole soffiarlo alla Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso vorrebbe lo smacco di mercato nei confronti di Igli Tare: ha già provato a portarlo nella capitale a gennaio, virando poi su Perez. Fonseca sta cercando giocatori di esperienza ed il 32enne sarebbe perfetto per la sua idea di calcio. La Roma vorrebbe convincerlo con un'offerta di 3 milioni di euro a stagione per 3 anni.



NON SOLO ROMA - La Lazio vorrebbe investire parte dei proventi Champions per portare Pedro alla corte di Simone Inzaghi. Attenzione alle sirene spagnole: il Betis sta intrecciando rapporti con l'agente del giocatore, per capire che disponibilità avrebbe al ritorno in Spagna