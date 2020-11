E' davvero curioso il destino di Paulo Fonseca che, dopo una prima stagione italiana in cui è passato dall'entusiasmo generale alle successive pesanti critiche sul suo operato e addirittura alle voci di esonero con l'avvento di Friedkin in società, è oggi di nuovo il condottiero di una squadra che viaggia a ritmo da scudetto.



E che può diventare addirittura un uomo mercato, considerando che il suo contratto, automaticamente rinnovabile in caso di qualificazione alla Champions League, scade a giugno 2021. Secondo Il Corriere dello Sport, alcuni club hanno iniziato a chiedere informazioni al suo agente, tra cui una formazione cinese che mette sul piatto fino a 5 milioni di euro di ingaggio. Una proposta non presa in considerazione da Fonseca, che al momento si gode il ritrovato idillio con la Roma.