Un addio mal digerito, soprattutto per come è avvenuto. Per i tifosi giallorossi l’offerta dell’Inter di 24 milioni più Santon e Zaniolo per Nainggolan rasenta il ridicolo e con la notizia dell’accordo tra Monchi e Ausilio ecco le feroci critiche su social e radio. Si passa dal "torna a Siviglia" a "non so se essere più triste per l'addio di Nainggolan o l'arrivo di Santon". Tanti, tantissimi i commenti pure sulla pagina ufficiale del club per la partenza di uno dei top player della squadra.