Sul fronte attacco, registrato il nuovo no di Dybala alle offerte arabe, resta in ballo Scamacca. Come Kristensen, anche il centravanti (cresciuto nel vivaio giallorosso) ha dato il suo via libera al trasferimento, ma il West Ham per adesso è recalcitrante ad aprire al prestito, sia pure con diritto di riscatto. Magari un prestito oneroso potrebbe convincere i londinesi. Un incontro è previsto nei prossimi giorni.