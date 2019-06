Un nuovo inizio per la Roma. E' atterrato questa mattina alle 6.55 a Fiumicino, con il volo AZ 593 proveniente da Kiev, Paulo Fonseca, la nuova guida tecnica scelta dal direttore sportivo Petrachi. “Sono molto molto felice e motivato di iniziare questa avventura” le sue prime parole (foto: Roma Radio). Dopo una breve sosta in albergo, si recherà a Trigoria per visitare il centro sportivo e in seguito nella nuova sede della società all’Eur. Domani l'ex allenatore dello Shakhtar svolgerà le visite mediche di rito insieme allo staff e ai giocatori e mercoledì dirigerà la prima seduta di lavoro con la sua nuova squadra.



ZANIOLO NON SI TOCCA - Già nelle prossime ore potrebbe esserci il primo summit di mercato ​con Fienga e Petrachi. Il portoghese ribadirà l'incedibilità di Zaniolo, che nella sua testa deve fare il trequartista, chiederà tempo per valutare Schick, Under e Kluivert e discuterà degli arrivi di un nuovo difensore centrale e di un nuovo numero 9, al posto dei partenti Manolas e Dzeko.