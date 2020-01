Primo acquisto in questa sessione di mercato per la Roma: questa mattina, infatti, a Fiumicino è sbarcato Roger Ibañez, difensore brasiliano proveniente dall'Atalanta. Il giocatore arriva in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Questo pomeriggio potrebbe essere in tribuna per assistere al derby contro la Lazio.