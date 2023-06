Andrea Belotti rimarrà alla Roma. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa il centravanti aveva il contratto in scadenza il 30 giugno, ma in questa stagione sono state raggiunte le condizioni per attivare il rinnovo automatico fino al 2025. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, il ‘Gallo’ ha messo a segno 4 reti (3 in Europa League e 1 in Coppa Italia) in 46 partite alla sua prima annata in giallorosso.