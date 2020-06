E' notizia di oggi che il Newcastle è pronto ad offrire ben 55 milioni per strappare Ciro Immobile alla Lazio. La trattativa è comunque difficile così il club inglese ha pensato ad un'alternativa. Si tratta di Patrik Schick che sta facendo bene in Bundesliga dove ha realizzato finora 10 gol.



LIPSIA - Per l'attaccante ceco ieri è scaduto il vincolo con il Lipsia che perde così il diritto di riscatto fissato a 29 milioni. Tuttavia Schick vorrebbe restare in Germania e attenderà fino a metà luglio che i due club trovino un accordo. Il Lipsia vorrebbe fosse al ribasso rispetto ai 29 milioni previsti un anno fa. La Roma però lo ha pagato 42 milioni alla Sampdoria due anni fa e non intende andare sotto i 25-26.



PREMIER - Come ha detto qualche giorno fa Petrachi ci sono diverse offerte per Schick oltre al Lipsia. Soprattutto sul mercato inglese dove è sempre molto attivo Franco Baldini. E sulle sue tracce c'è proprio il Newcastle che non avrebbe problemi a versare i 29 milioni visto l'arrivo dei quattrini sauditi. Il club bianconero intende diventare una super potenza della Premier e vuole puntare anche sui giovani. Fin qui c'è stato solo un contatto anche perché la priorità dell'attacco resta Immobile. Un derby in uscita...