Continua l'onda lunga della vittoria in Conference League per la Roma. La squadra di Mourinho si prepara per la prossima stagione dove potrà contare, come sempre, sul suo caldo pubblico. Come rivela Ansa, la prima fase della campagna abbonamenti dei giallorossi si è chiusa col botto: oltre 33 mila tessere staccate. Un record che non si toccava dal 2003. Sono quasi 13 mila i nuovi abbonati, mentre il il 93,8% di coloro i quali erano abbonati lo scorso anno ha rinnovato anche per la prossima stagione. Lunedì 20 giugno appuntamento con l'inizio della fase due.