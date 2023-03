Sirene inglesi per Abraham. L'attaccante è molto richiesto in Premier League e diversi club stanno chiedendo informazioni alla Roma. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror oltre al Chelsea su di lui c'è anche il Manchester United. I Red Devils sono a caccia di un centravanti e hanno messo nel mirino il 9 giallorosso. In questi giorni le offerte arrivate a Trigoria sono state rispedite al mittente. Tammy è un punto fermo della squadra e al momento non è in vendita. Ma tutto dipenderà dall'offerta.