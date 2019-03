La Roma americana è pronta a ripartire da zero, o quasi. Di nuovo, e per l’ennesima volta senza essersi lasciata trofei alle spalle (a meno di una clamorosa quanto improbabile cavalcata in Champions). Dopo i progetti legati a Luis Enrique, Zeman, Garcia, Spalletti e Di Francesco, quindi, ci sarà una nuova rivoluzione che coinvolgerà pure dirigenti e squadra. Ecco il new deal di Pallotta che intanto attende sempre notizie positive da un altro progetto ancora non realizzato. Quello dello stadio a Tor di Valle.



ALLENATORE - Di Francesco sarà il primo a pagare, forse già questa settimana se dovesse andare male la Champions col Porto. Il tecnico vive da mal sopportato da mesi a Trigoria e ha esaurito tutto il bonus accumulato dopo la conquista delle semifinali la scorsa stagione. La Roma gioca male, è debole caratterialmente e fisicamente. La dirigenza avrebbe voluto trascinare la situazione fino a giugno per poi andare decisa su un allenatore come Sarri o Gasperini. Due che sanno valorizzare i tanti giovani che faranno parte del prossimo progetto. Ma in caso di tracollo il cambio potrebbe avvenire già in questa stagione: Panucci, Sousa e Donadoni i papabili.



DIRIGENZA - L’altro artefice del fallimento è Ramon Monchi. Il ds spagnolo è con le valigie in mano, direzione Arsenal dove lo attende Emery. In due anni Monchi ha smantellato gran parte della rosa messa su da Sabatini e i risultati non sono stati positivi. Flop gli acquisti di Olsen, Nzonzi, Santon, Pastore e Kluivert. Da applausi quello di Zaniolo ma non basta per digerire le partenze di campioni come Alisson o Nainggolan. Per il domani ci sono due vie: la soluzione interna con Massara e Balzaretti promossi o l’arrivo di un dirigente italiano. Tra loro spiccano nelle preferenze di Franco Baldini (consulente con poteri decisionali eccezionali): Mirabelli, Faggiano e Ausilio. In forse pure il futuro di Totti che ancora non ha un ruolo decisionale oltre a quello di Bruno Conti.







GIOCATORI - Senza Champions la rosa subirà forti cambiamenti, ma pure in caso di arrivo tra le prime quattro ci sarà una mezza rivoluzione a Trigoria. In pieno stile Pallotta. Lasceranno quasi sicuramente Manolas e Dzeko (direzione Premier), ovvero gli ultimi due leader della Roma targata Sabatini. Anche Kolarov, Fazio, Marcano, Nzonzi e Perotti sono vicini all’addio. Baldini seguirà la linea giovane puntando su nuovi Zaniolo come Cragno, Tonali o Mancini. Dipenderà dall’accesso in Champions pure il futuro di Under e Pellegrini.