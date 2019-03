I problemi fisici da smaltire, prima di tutto. Poi sarà nuovamente protagonista Cengiz Under con la maglia della Roma, proprio in primavera un anno fa era arrivato l'exploit del turco con una seconda parte di stagione strepitosa e adesso si prepara a ripetersi. Perché la Roma conta molto su Gengio, come lo chiamano tutti a Trigoria; operazione alla quale il ds Monchi tiene tantissimo, l'asso turco è stato pagato poco più di 13 milioni di euro e adesso vale più del doppio, aspettando il rientro in campo.



BLITZ GUNNERS - In Premier League in particolare ci sono diversi club molto attenti a seguire la crescita di Cengiz Under: come appreso da Calciomercato.com, l'Arsenal già a gennaio si è mostrato interessato e ha deciso di inviare nuovamente un uomo del proprio scouting in Italia nel mese di marzo, altro blitz voluto dalla dirigenza e avallato dal manager Unai Emery che ha inserito il nome di Under tra gli esterni più promettenti da monitorare. Ma non c'è ancora la convinzione nel fare una proposta economica importante proprio a causa della discontinuità di Under. La Roma lo sa bene, Cengiz sarà molto richiesto ma l'idea del club è di tenerlo ancora in giallorosso per vederlo esplodere del tutto, a meno di offerte indecenti. I Gunners sono avvisati, intanto è prevista una nuova missione entro marzo per seguire Under, compatibilmente col suo rientro in campo. Perché le strategie estive si perfezionano adesso, quello del turco è un nome che sentiremo decisamente spesso.