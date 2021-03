Roger Ibanez e la Roma si sono dette di nuovo sì. Il club, attraverso i propri canali ufficiali, ha infatti comunicato il rinnovo di contratto del centrale brasiliano. Il nuovo accordo, che prevede per il giocatore un importante ritocco dell’ingaggio con stipendio raddoppiato rispetto al precedente da 750 mila euro, durerà fino a giugno 2025. “Questo rinnovo ha un significato particolare per me”, ha dichiarato Ibanez ai canali ufficiali del club. “Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia giallorossa. So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni”.



PINTO - Ecco le parole di Tiago Pinto: “Roger fa parte di un gruppo di calciatori giovani e talentuosi, sui quali il Club vuole puntare per il presente e per il futuro. Da quando è a Roma ha avuto una crescita costante e riteniamo che abbia ancora margini importanti. Siamo inoltre felici di portare avanti una tradizione di calciatori brasiliani che storicamente ha regalato grandi soddisfazioni alla Roma”.