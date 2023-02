Si chiama Jarrad Branthwaite, 20enne da 1,96 di altezza diventato titolare inamovibile del PSV Eindhoven. E' lui il nuovo obiettivo per la difesa della Roma da segnare sul prossimo mercato: il centrale inglese è di proprietà dell’Everton e già in inverno il suo nome era stato accostato ai giallorossi. In questi mesi Branthwaite ha dato ragione a chi lo aveva notato qualche tempo fa nel Blackburn, indovinate chi?



PUPILLO DI MOU - Nazionale inglese under 20 per lui la Roma si rifarà sotto prima dell’estate quando anche il futuro di Mourinho sarà più delineato. Il gigante nato a Carlisle è in scadenza di contratto 2025, ma l’Everton in caso di retrocessione è disposta a cederlo a titolo definitivo. Mancino, con un fisico imponente e una buona vena realizzativa (2 reti segnate in Olanda finora) Branthwaite prenderebbe il posto di rosa di Kumbulla che difficilmente sarà confermato.