La Roma è a un passo dall'ottavo colpo. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Pastore, Santon e Zaniolo, il club giallorosso ha trovato l'accordo con il Lens per William Bianda, difensore classe 2000. Il francese sbarcherà domani sera nella Capitale e svolgerà le visite mediche giovedì, prima di legarsi per i prossimi cinque anni alla società romana.



TRA UMTITI E VARANE - Un po' Varane, un po' Umtiti. William Bianda è stato già accostato ai difensori di Real Madrid e Barcellona. Come il centrale delle Merengues, il 18enne è cresciuto nel settore giovanile del Lens, mentre ricorda quello blaugrana per le caratteristiche fisiche: centrale di 185 centrimetri per 82 chili, è un difensore arcigno, bravo in fase d'impostazione grazie a un piede sinistro molto educato. Bianda ha esordito l'8 dicembre 2017 in Ligue 2, a 17 anni, e - dopo aver vestito la maglia dell'Under 16 e dell'Under 17 - è entrato a far parte della rosa della Francia U18, con la quale ha già collezionato 7 presenze. Un nuovo colpo targato Monchi per la Roma del futuro: il francese arriva nella Capitale per rinforzare la Primavera giallorossa, con l'obiettivo di guadagnarsi presto una chance in prima squadra.