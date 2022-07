Mercato acceso per ladi, che dopoha portato a casa il suo terzo acquisto:. Il terzino di nazionalità turca è pronto ad unirsi ai neovincitori della Conference League. C’è bisogno di rinforzi per la squadra giallorossa che nella cornice europea ha dimostrato ottime capacità ma deve puntare a rendersi più competitiva anche in campionato.. Mourinho vuole vedere carattere e determinazione nei propri ragazzi e, fattori determinanti per rispondere a quelle che sono le esigenze del mister. Solitamente è impiegato come esterno nella difesa a 4 ma la sua abile corsa e la sua resistenza fisica gli permettono di poter essere schierato all’occorrenza da laterale a tutta fascia in un 3-5-2. Sotto la guida diè riuscito a conquistarsi un posto da titolare fisso sulla fascia destra del; tra gli undici della Roma potrà rendersi un valido sostituto a Rick Karsdorp o eventualmente anche soffiare il posto all’olandese.– Galtier, ora tecnico del PSG, è stato decisivo nel percorso di crescita di Çelik, riponendo in lui grande fiducia nonostante fosse arrivato in Francia direttamente dalla Serie B turca. Fiducia che è stata poi ripagata: proprio con i francesi del Lille si è reso protagonista nella stagione 2020-2021, laureandosi campione di Francia e mettendo a segno 3 reti e 3 assist decisivi. Dal 2018 è una presenza costante anche nella Nazionale maggiore turca, con la quale ha disputato il campionato europeo nel 2021.- Con la Roma ha firmato un contratto fino al 2026 ed indosserà la maglia numero 19. Sia il club giallorosso che lo stesso giocatore si sono mostrati entusiasti di intraprendere questo percorso. Çelik sui suoi canali social ha subito mandato un messaggio ai tifosi: “Ciao Roma. Sono molto orgoglioso di aver firmato con questo grande club e di essere uno dei giallorossi. Darò tutto per onorare questa maglia e non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi innamorati della magica. DAJE ROMA”. Con queste poche parole ha sicuramente già conquistato qualche cuore giallorosso, ora non resta che aspettare l’inizio del campionato per una dimostrazione concreta.