Dato per scontato che il 29 aprile all'Old Trafford contro il Manchester United Gianluca Mancini non ci sarà per squalifica, in queste due settimane Fonseca può comunque essere ottimista per il recupero di due giocatori fondamentali nello scacchiere, quali Spinazzola e El Shaarawy. Il terzino, che si è fatto male in Olanda la scorsa settimana, è alle prese con un risentimento muscolare e potrà tornare in gruppo a stretto giro. E anche il Faraone tornerà a disposizione la prossima settimana.



SMALLING E ZANIOLO - Più complicato fare una previsione su Smalling. L’inglese ha il via libera dei medici per forzare ma, come spiegato da Fonseca, il quando dipenderà dalle sue sensazioni. Ovviamente il difensore farà di tutto per esserci contro la sua ex squadra, ma al momento non si può stabilire una percentuale. Impossibile il ritorno di Zaniolo che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere a disposizione per una eventuale finale il 26 maggio.