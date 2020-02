Dentro Cetin, Carles Perez e Villar, fuori Jesus, Zaniolo, Bruno Peres e Florenzi. Sono queste le decisioni di Fonseca e del suo staff per la nuova lista Uefa presentata dal club giallorosso per la seconda fase dell’Europa League. I due brasiliani sono usciti dalla lista A, così come l’infortunato Nicolò Zaniolo e Florenzi (che giocherà gli ottavi di Champions contro l’Atalanta con il suo Valencia). Escluso l’altro nuovo acquisto Ibanez mentre c’è Diawara, che oggi riceverà il responso sull’eventuale operazione.



Ecco la lista completa



Pau Lopez

Antonio Mirante



Mert Cetin

Federico Fazio

Aleksandar Kolarov

Gianluca Mancini

Davide Santon

Chris Smalling

Leonardo Spinazzola



Bryan Cristante

Amadou Diawara

Javier Pastore

Lorenzo Pellegrini

Diego Perotti

Jordan Veretout

Gonzalo Villar



Edin Dzeko

Nikola Kalinic

Justin Kluivert

Henrikh Mkhitaryan

Carles Perez

Cengiz Under