Secondo quanto riportato da Il Tempo i Friedkin hanno annunciato che ripagheranno i sottoscrittori del bonda da 275 milioni di euro in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel 2024.



Come faranno? Nei documenti emessi dalla Borsa del Lussemburgo il club giallorosso spiega che Il rimborso del bond avverrà il prossimo 27 ottobre se e solo se ci sarà la sottoscrizione di un nuovo bond o di un nuovo prestito bancario, utile a liquidare il vecchio debito e sufficiente per una nuova iniezione di liquidità nelle casse societarie.