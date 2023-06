Comincia a trapelare quanto detto, poco prima della premiazione del Siviglia campione dell'Europa League, da José Mourinho ai suoi. Il portoghese ha raggruppato la sua Roma sconfitta in mezzo al campo e ha tenuto un lungo discorso. "Vi ha visto tutta l'Europa", ha affermato, come riportato da Sky Sport. Uno stralcio di una conversazione a cuore aperto per risollevare la truppa e renderla orgogliosa di quanto fatto.