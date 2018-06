L'affare Cristante è ormai chiuso. Il centrocampista è atteso nella capitale alle 19,10 con un volo proveniente da Milano per mettere nero su bianco e firmare coi giallorossi un contratto quinquennale da 1,5 milioni a salire più bonus. Accordo definitivo pure con l'Atalanta per circa 30 milioni: 5 per il prestito più 25 per il riscatto.