Buone notizie per i tifosi romanisti: le tre amichevoli che la Roma giocherà durante la tournée in Portogallo saranno tutte trasmesse da Dazn. I giallorossi partiranno nel pomeriggio di giovedì per l’Algarve e alloggeranno nella stessa struttura che li ha ospitati nei mesi scorsi, in occasione del ritiro estivo. Venerdì prossimo ci sarà il primo test contro il Cadice alle ore 20 italiane, il secondo incontro sarà contro una squadra portoghese, il Casa Pia, lunedì 19 alle ore 20. L’ultimo test, infine, si giocherà giovedì 22 (alle ore 16), giorno del ritorno, contro gli olandesi del RK Waalwijk.