Questo pomeriggio, intorno alle 14:30, squadra e staff sono arrivati a Fiumicino per raggiungere l'Algarve e dare inizio al ritiro che sarà arricchito da quattro amichevoli, di cui la prima già domani contro il Sunderland. Al terminal erano presenti tutti i giocatori tranne Kluivert: da Vina a Smalling passando per i nazionali come Cristante, Pellegrini, Mancini e ovviamente Abraham. Presente anche Zaniolo, che partirà nonostante le voci di mercato. Tra i giovani ci sono da segnalare le assenze di Missori (esordiente tra i professionisti in Conference con Mourinho) e Voelkerling Persson. Out Kluivert che può finire al Lione o al West Ham.



La lista completa dei convocati



Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer.



Difensori: Smalling, Kumbulla, Ibanez, Mancini, Karsdorp, Celik, Vina, Spinazzola, Calafiori, Tripi.



Centrocampisti: Pellegrini, Matic, Cristante, Bove, Veretout, Darboe, Faticanti, Ivkovic.



Attaccanti: Abraham, Zaniolo, Shomurodov, Carles Perez, El Shaarawy, Felix, Volpato