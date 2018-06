Alisson rivela davanti alle telecamere della Roma il suo dream team. Il portiere brasiliano ha disegnato la sua squadra dei sogni con un 4-3-3 molto offensivo, dove ha addirittura schierato Totti come mezzala alle spalle di Messi, Ronaldo ‘il Fenomeno‘ e Neymar. Fuori quindi un colosso come Cristiano Ronaldo, mentre in difesa c’è spazio anche per un altro ex Roma, Cafu. Ecco l’undici più forte di sempre di Alisson:



ALISSON DREAM TEAM (4-3-3): Taffarel; Cafu, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos; Pirlo, Totti, Zidane; Messi, Ronaldo, Neymar.