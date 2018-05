Monchi è sempre più vicino di chiudere col Malmoe per il portiere Marko Johansson, 19 anni, «enfant prodige» del ruolo (a 16 anni aveva già esordito in Champions League). Il Genoa ha chiesto in prestito Skorupski, ma la Roma sull’estremo difensore polacco vuole monetizzare e così potrebbe girare al Grifone lo svedese per avere Laxalt.