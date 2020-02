Scongiurata l'ipotesi operazione per Amadou Diawara, almeno per il momento. Il centrocampista, che si era infortunato contro la Juventus, continuerà ad essere sottoposto ad una terapia conservativa per cercare di accorciare i tempi di recupero. Fra circa 10 giorni verranno monitorate le condizioni dell'ex Napoli e verrà fatto un nuovo punto della situazione.