Dopo le iniziali richieste del Galatasary, la Roma aveva già fissato il prezzo per il cartellino di Mert Cetin intorno ai 10 milioni. Le parole di Fonseca lo avevano poi tolto dal mercato e la sua recente apparizione nella partita contro il Genoa lo pone di diritto come principale sostituto di Mancini o Smalling. Il Galatasaray comunque non sembra intenzionato a mollare l’osso e si prepara a bussare di nuovo alla porta giallorossa: secondo quanto riportato da Fanatik, l’opzione offerta dalla società turca è quella del prestito per 6 mesi ad 1 milione di euro. La Roma aveva già accantonato il prestito di 18 mesi per il giovane centrale difensivo.