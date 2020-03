In tanti hanno messo gli occhi sul giovane talento dell'Ajax Ryan Gravenberch, tra cui anche quelli del ds Petrachi che si è mosso già da tempo per lui, come dimostrano i contatti diretti con il padre e l'agente Raiola e le dichiarazioni dell'ex allenatore dei Lancieri Aad de Mos di un mese fa: «C'è un grande club che negli ultimi giorni mi ha chiamato per chiedermi informazioni su Ryan e quel club è proprio la Roma».



La valutazione del centrocampista 17enne è di 10-12 milioni di euro, prezzo che potrebbe lievitare a causa della folta concorrenza che c'è su di lui. Tuttavia i giallorossi potrebbero ricavare circa 36 milioni di euro dai riscatti di Schick (28 milioni) e Karsdorp (8 milioni), che molto bene stanno facendo rispettivamente nel Lipsia e nel Feyenoord. Denaro utile per ripianare alcune perdite, ma anche per sferrare alcuni attacchi decisivi sul mercato. Proprio come nel caso di Gravenberch.Lo riporta la Gazzetta dello Sport.