Nicolò Zaniolo, dopo il gravissimo infortunio al ginocchio del gennaio scorso, ha impiegato appena 48 minuti totali per tornare al gol contro il Brescia. Un giocatore così va tenuto stretto ma le "tentazioni" non mancano, e in effetti il giocatore è sempre l’obiettivo numero 1 della Juventus. Per i betting analyst di Sisal Matchpoint la Roma al momento resiste nonostante le difficoltà finanziarie e offre a 1,30 il numero 22 ancora nella Capitale. I bianconeri, però, ci proveranno fino alla fine, magari anche con una offerta fuori mercato che potrebbe far vacillare i dirigenti giallorossi: l’approdo alla Juve, si gioca così a 4,50. Tra le formazioni europee occhio al Real Madrid, che dopo la corte a Totti vorrebbe provarci anche con il nuovo fenomeno giallorosso, e parte a 7,50. La sorpresa potrebbe invece essere il Manchester City. La notizia della riammissione alla Champions è freschissima: la massima competizione europea e Pep Guardiola potrebbero essere due argomenti convincenti. La scommessa di Zaniolo ai Citizens pagherebbe così 33 volte la posta.