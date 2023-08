L'Olimpico si scalda, è pronto ad accogliere Romelu Lukaku. In attesa del rientro di Tammy Abraham, la Roma ha chiuso con il Chelsea per il gigante belga e affida a lui le chiavi dell'attacco. Big Rom arriva per comporre una coppia da sogno con Dybala e rilanciare le ambiziosi dei tifosi giallorossi, ma anche per inserirsi nella lunga tradizione di centravanti, di numeri nove nella storia capitolina.



Storia di arieti come Pruzzo e Batistuta, campioni d'Italia con la Roma rispettivamente nel 1983 e nel 2001, ma anche di bomber più 'leggeri' come Montella, l'elenco è ricco di nomi e Lukaku è pronto a portare avanti questa tradizione.



